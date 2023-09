Multas aplicadas pela CVM no 2º trimestre somam R$ 284 milhões

O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) realizou, no segundo trimestre deste ano, 18 julgamentos de processos administrativos sancionadores, que resultaram em 49 acusados penalizados com multas que totalizaram R$ 284 milhões. Em andamento nas áreas técnicas, a reguladora tinha, ao final de junho, 767 processos com potencial sancionador.

Os dados fazem parte do relatório de atividade sancionadora divulgado nesta segunda-feira, 18.

No acumulado deste ano, a CVM já aplicou R$ 290,9 milhões em multas. No total do ano passado, as multas somaram R$ 44 milhões.