Governo apresenta novo PAC a embaixadores e cita importância de investimentos estrangeiros

Exatamente um ano e dois meses após o ex-presidente da República Jair Bolsonaro reunir diplomatas estrangeiros no Palácio do Planalto para apresentar suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu nesta segunda-feira, 18, embaixadores no Itamaraty para "vender" as oportunidades de investimentos em projetos e obras da nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O governo lançou o PAC em 11 de agosto, em evento no Rio de Janeiro, com uma carteira de investimentos de R$ 1,7 trilhão, ou cerca de US$ 347 bilhões, em sua maior parte privados. Na cerimônia, o presidente Lula prometeu que o governo iria lançar o programa em todos os Estados do País.

Dessa vez, o mestre de cerimônias foi o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, já que Lula cumpre agenda nos Estados Unidos para participar da 78ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A previsão de retorno do chefe do Executivo é quinta-feira, 21.