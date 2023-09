FGV projeta que IPC-S deve fechar setembro com alta de 0,30%, puxado por combustíveis

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas (FGV), Paulo Picchetti, projeta que o indicador deve encerrar o mês de setembro com alta de 0,30%, após registrar recuo de 0,22% em agosto. Na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês o IPC-S acelerou de queda de 0,02% para alta de 0,16%.

Na avaliação de Picchetti, os combustíveis devem ser o principal vetor de aceleração do indicador no mês. De acordo com seus cálculos, o efeito de alta do etanol e da gasolina somados nesta semana representaram um acréscimo de 0,10 ponto porcentual no índice cheio. "A gasolina acelerou de 2,75% para 4,40% nesta quadrissemana e a tendência é ficar até um pouco mais forte, porque, na ponta, a alta já está próxima de 5,0%", afirma

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, Picchetti destaca que o grupo Alimentação tem seguido com variações negativas (-0,68% para -0,60%), sustentadas por quedas nos cortes de carnes, sobretudo bovinas. "Esse efeito das carnes está praticamente anulando as altas em alguns itens in natura, como tomate, que têm pressionado para cima", salienta.