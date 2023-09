Fazenda sobre Prisma Fiscal: mercado mantém projeção de déficit primário de 1% do PIB

A subsecretária de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, pontuou que as expectativas do mercado colhidas no boletim Prisma Fiscal são de resultado primário do Governo Central em torno de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, ainda que o resultado de agosto - um déficit de R$ 104,6 bilhões reflita uma leve piora das expectativas.

"A gente observa para o resultado primário do governo central, em termos das expectativas coletadas no Prisma Fiscal, uma relativa estabilidade. Há uma leve piora das projeções do mercado em relação a março - de R$ 99 bilhões para R$ 104,6 bilhões em termos de mediana -, mas o resultado primário transita em torno de 1% do PIB", disse ela, reiterando que o mercado vem apontando para esse resultado.

Um dos objetivos da equipe econômica é fechar o ano com déficit de 1% do PIB. Atualmente, a projeção de déficit primário é de R$ 145,4 bilhões, o que será atualizado nesta semana com a divulgação de novo relatório bimestral de receitas e despesas. Esse indicador é importante porque o governo perseguirá superávits primários, partindo de um resultado neutro em 2024, com o novo arcabouço fiscal, já sancionado.