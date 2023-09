Fazenda diz que crescimento de 3,2% é otimista e não prevê estagnação nos próximos trimestres

A subsecretária de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda, Raquel Nadal, disse nesta segunda-feira, 18, que a projeção da Secretaria de Política Econômica (SPE) para crescimento de 3,2% do PIB em 2023 é otimista, e que a pasta não prevê estagnação nos próximos trimestres, ainda que o crescimento ocorra em um ritmo menor. "O crescimento de 3,2% é uma estimativa otimista. A gente não está prevendo estagnação da atividade nos próximos trimestres. Estamos esperando nova aceleração do ritmo de crescimento do quarto trimestre, após essa desaceleração do terceiro trimestre", disse Raquel em entrevista coletiva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ela justificou que a revisão do PIB de 2,5% para 3,2% se deveu majoritariamente à divulgação do PIB do segundo trimestre, que veio acima das expectativas da secretaria e do mercado. "Com o resultado do segundo trimestre, o carregamento estatístico para 2023 passou a ser de 3,1%", pontuou.

Raquel Nadal esclareceu que apesar de a projeção da pasta ser de PIB de 3,2%, isso não implica em crescimento zero por causa do carrego estatístico. A justificativa é de que o PIB do agro, inicialmente projetado para crescer 18,4% no ano, não chegará a esse nível, o que exigirá que os setores da indústria e serviços cresçam acima do carregamento já previsto. A secretária pontuou que a perspectiva de crescimento para o terceiro trimestre de 2023 é de 0,1% da atividade na margem, um ritmo inferior à alta de 0,9% mensurada no segundo trimestre do ano. "Nosso modelo está dizendo, portanto, que a economia vai continuar crescendo neste trimestre, mas em um ritmo menor", disse. No caso deste trimestre, o setor agropecuário deve recuar novamente, como reflexo da menor contribuição da soja neste período. No entanto, ainda há avanço na produção e colheita de cana de açúcar, milho 2ª safra e algodão e perspectivas positivas para o abate. Há estimativa de avanços nos setores de indústria e serviços. No caso da indústria, as expectativas são de impulso adicional na indústria extrativa, com aumento de gasto com infraestrutura, e a retomada do mercado imobiliário na China. A retomada do Minha Casa, Minha Vida também trará impactos na construção. Já em relação a serviços, a aposta é na recuperação do comércio e outras atividades, motivadas pela redução do endividamento, por causa do Desenrola, e pelo aumento da massa real disponível, reflexo da resiliência do mercado de trabalho e dos efeitos dos programas de transferência de renda. Inflação

A subsecretária de Política Macroeconômica da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda disse ainda que a manutenção da projeção do IPCA para 2023 em 4,85%, próxima do teto da meta (4,75%), reflete a desaceleração dos preços livres, principalmente a deflação para alimentação, que compensou a alta dos preços monitorados, como combustíveis. Ela justificou que a inflação acumulada em 12 meses subiu em julho e agosto, e deve repetir o padrão em setembro, pela dinâmica dos preços monitorados, já que sai da base de cálculo a deflação provocada pela desoneração de combustíveis e energia em 2022. Esses efeitos são compensados pela dinâmica benigna de serviços e alimentação, mais sensíveis à política monetária. No caso da alimentação em domicílio, Nadal ressaltou a deflação no acumulado em 12 meses e citou a queda de 9,8% nos preços da carne, de 10,3% nos preços de leite e derivados e mais de 20% em produtos derivados da soja.

"Em outubro o processo de desinflação deve voltar a ser observado. Os preços monitorados vão deixar de acelerar e preços livres vão continuar desacelerando, refletindo maior deflação de alimentação e menor inflação de serviços e bens industriais. Essa dinâmica positiva dos preços livres, e mesmo com a alta nos preços de combustíveis em meados de agosto, as projeções do IPCA do ano não mudaram e seguimos em 4,85%, próxima ao intervalo de teto", argumentou. A secretária reforçou que as projeções da SPE para a média dos cinco principais núcleos de inflação, também monitorados pelo Banco Central, caiu de 4,9% para 4,6%, reflexo de uma desaceleração mais acentuada de serviços subjacentes. Ela destacou que a métrica da inflação que é mais sensível e reagente à política monetária deverá fechar o ano dentro do intervalo da meta. Em relação às projeções de inflação para 2023, Nadal destacou a queda na estimativa do INPC, que passou de 4,48% para 4,36%. "O INPC caiu pelos preços de alimentação, que vêm apresentando deflação acentuada, e têm um peso maior no INPC que no IPCA", disse, pontuando que o INPC também sofre menos com o peso de preços monitorados.