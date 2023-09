Em Portugal, Renan Filho apresentará projetos de concessões para investidores internacionais

Recentemente, a carteira de projetos foi incrementada com o Novo PAC, lançado em agosto, com oportunidades que totalizam R$ 280 bilhões em rodovias e ferrovias nos próximos anos.

Os principais projetos do pipeline brasileiro serão apresentados para cerca de cem grupos de diversas partes da Europa - entre fundos de investimentos, operadores, concessionárias, entidades financeiras, de representação jurídica e empresarial, no roadshow Brasil Transport Invest - Portugal, que ocorre na sexta-feira, 22, em Lisboa.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, embarca nesta segunda-feira, 18, para agenda de trabalho em Portugal. O ministro irá, entre outras atividades, apresentar projetos de concessões para investidores e operadores internacionais. Outro foco será conhecer a experiência portuguesa com o free flow , sistema de livre passagem em rodovias já em teste no Brasil.

O volume de empreendimentos é uma aposta do governo para despertar o interesse das empresas e captar recursos privados para o Brasil.

Free flow

Os brasileiros vão conhecer a experiência da concessionária portuguesa Brisa Autoestradas com o free flow na autoestrada A5, em Lisboa. O sistema faz parte do novo modelo de concessões rodoviárias do governo federal.

A intenção do grupo é conhecer de perto o modelo, compreendendo os acertos e os erros superados pelos portugueses.

Nas rodovias com o free flow, motoristas podem trafegar sem necessidade de parar nas praças de cobrança.

O sistema possibilita a identificação automática e eletrônica dos veículos através de pontos com sensores - por radiofrequência ou por câmeras - ao longo da rodovia, permitindo cobrança efetiva do quilômetro rodado e facilitando descontos de tarifa, além de contribuir com a descarbonização de gases poluentes.