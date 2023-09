Combustíveis puxam inflação ao Produtor no IGP-10 de setembro

A principal contribuição para a aceleração do Índice ao Produtor Amplo (IPA) no âmbito do IGP-10 de setembro veio dos combustíveis, informou a Fundação Getulio Vargas no relatório do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) deste mês.

"O último aumento autorizado pela Petrobras ocorreu no dia 16 de agosto e, dentro deste período de apuração, os preços do diesel subiram 21,60% e, da gasolina, 13,58%. Estas contribuições somadas geraram influência de 0,80 ponto porcentual (p.p.) permitindo que a variação do IPA avançasse de -0,20% em agosto para +0,23% em setembro", afirma o coordenador dos índices de preços da FGV, André Braz, em nota.

Na análise por estágios de processamento, os preços dos Bens Finais variaram de queda de 0,95% em agosto à queda de 0,14% em setembro. A principal contribuição para este resultado partiu justamente do subgrupo combustíveis para consumo, cuja taxa passou de -4,64% para 9,34% de um mês para o outro.