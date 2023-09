Brasil tem oportunidade única de mostrar que é aberto a negócios verdes, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 18, que o Brasil tem uma oportunidade única de mostrar que é aberto a negócios verdes. Segundo ele, o País voltou firme com os compromissos ambientais e busca "resultados ambiciosos".

"Não existe divórcio entre sustentabilidade e desenvolvimento. Isso é coisa do passado. Futuro é do desenvolvimento sustentável", disse Haddad, em evento da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Bolsa de Nova York (Nyse).

Ele ressaltou ainda a necessidade de o Brasil aproveitar uma janela que está aberta agora para negócios verdes. Em cinco anos, alertou, ela pode se fechar.