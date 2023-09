Alckmin: juros, câmbio e impostos são tripé para economia; juro ainda é alto, mas está em queda

Em evento para "vender" as oportunidades do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o corpo diplomático estrangeiro, o presidente em exercício Geraldo Alckmin destacou a dimensão continental do Brasil e a possibilidade de investimentos em infraestrutura e em descarbonização da economia. Ele garantiu o compromisso do governo com um ambiente de segurança jurídica e estabilidade.

"O Brasil vive um momento. Juros, câmbio e impostos são um tripé decisivo na questão econômica. O câmbio está bom, em torno de R$ 5 a R$ 4,90, estável e competitivo. Os juros ainda são altos, mas estão em queda, com os juros futuros já precificando um juro menor. E a reforma tributária já foi aprovada na Câmara e será aprovada em outubro no Senado", afirmou Alckmin, no Itamaraty.

Ao citar as condições atrativas da economia brasileira aos investidores externos, Alckmin avaliou que a inflação estimada em menos de 4% neste ano é uma das menores do mundo.