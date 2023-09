Gestora Zhongrong, da China, admite atraso em pagamentos e recorre a ajuda de outras estatais

A Zhongrong Trust disse que contratou a CITIC Trust, de propriedade do conglomerado estatal CITIC Group, e a CCB Trust, de propriedade do China Construction Bank, para trabalhar com ela por um ano.

A gestora Zhongrong International Trust, que atrasou pelo menos US$ 82 milhões em pagamentos a investidores em agosto, disse estar trabalhando com duas instituições estatais para resolver seus problemas financeiros. A companhia reconheceu na sexta-feira que atrasou pagamentos de alguns produtos e disse que contrataria duas grandes empresas estatais para ajudar nas operações e gestão.

No mês passado, o atraso em pagamentos relacionados a produtos vendidos pela Zhongrong - uma gigante do chamado "shadow banking", como são conhecidas as instituições que oferecem financiamento fora do sistema bancário - suscitou preocupações de que o agravamento da crise imobiliária no país estivesse evoluindo para um contágio mais amplo do setor financeiro.

Empresas como a Zhongrong há muito tempo são uma fonte de financiamento para as construtoras e incorporadoras da China, em particular depois que as condições para o financiamento bancário de empresas do setor imobiliário ficaram mais restritivas. As empresas de truste preencheram parte desta lacuna, oferecendo empréstimos para as construtoras a um custo mais alto.

Em 2022, os fundos de truste da Zhongrong tinham 11% de seus ativos alocados no setor de imóveis, segundo o relatório anual da empresa. Fonte: Dow Jones Newswires