Brastemp se reposiciona para ficar mais próxima de consumidor jovem

Há mais de 60 anos no mercado e referência de produto com o bordão "Não é assim uma Brastemp", a marca líder em vendas de geladeiras, fogões e lavadoras no País quer conquistar os consumidores mais jovens, de 18 a 24 anos de idade. E se propõe a acompanhar as transformações da sociedade brasileira, aceleradas pela pandemia.

A Brastemp iniciou este mês uma campanha publicitária para reposicionar a marca, uma jornada que deve

durar alguns anos, segundo dirigentes da Whirlpool, a dona da Brastemp.

A última atualização da marca havia sido em 2017, quando a assinatura, que era "Brastemp, sem

comparação", mudou para "Sem dúvida, Brastemp". Agora, passa a ser "Brastemp é outro mundo".