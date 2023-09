Guilherme Mello: Certamente crescimento para 2023 é algo entre 3% e 3,5%

A surpresa positiva do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e uma expectativa favorável para os últimos três meses do ano deverão fazer com que a economia brasileira certamente cresça entre 3% e 3,5% em 2023. É o que estima o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, que falou em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) sobre o resultado dos primeiros oito meses de governo Lula e as perspectivas de crescimento para os próximos anos. Apesar de uma desaceleração em 2024 estar no radar, Mello diz acreditar que a composição da alta do PIB no próximo ano vai apontar para um crescimento mais sustentável da economia brasileira, com melhor desempenho da indústria e dos serviços. "E são setores com maior potencial de arrecadação", disse o economista, para quem há espaço para o PIB potencial brasileiro crescer caso haja avanço nas reformas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O secretário de Política Econômica respondeu também sobre o ceticismo do mercado em relação à meta de déficit zero do próximo ano, o que considera "natural", mas endossou ser "plenamente possível" alcançar o resultado neutro em 2024. Mello reconheceu que a velocidade da recomposição do resultado primário depende do ritmo do restabelecimento das receitas e das medidas para recompor a base fiscal, mas disse ver "compromisso" na entrega dessa agenda, inclusive por outros atores além da Fazenda.

Mello ainda admitiu que a projeção de IPCA, hoje em 4,85%, deve subir um pouco com as pressões inflacionárias contratadas para o fim do ano, mas avaliou que existe "espaço relevante" para o Banco Central trazer a taxa de juros mais próxima do campo neutro, considerando a expectativa de convergência para meta nos próximos anos. Para Mello, a perspectiva de maior equilíbrio entre a política fiscal e a monetária cria um "pano de fundo macroeconômico perfeito para promover um crescimento mais sustentável". Na entrevista, o secretário avaliou que os números da economia acima do esperado refletem um sucesso da política econômica adotada pelo governo, que também compensou o efeito contracionista da taxa Selic. Ao longo do quarto trimestre deste ano e do primeiro semestre de 2024, Mello prevê que o Brasil poderá ver uma resposta do investimento privado - ainda tímido -, enquanto o Executivo adota uma política fiscal mais expansionista. Confira os principais trechos da entrevista: O PIB do segundo trimestre surpreendeu. Como o senhor avalia o dado e por que a gente segue se surpreendendo com o resultado ante as projeções? Para nós o resultado foi bastante positivo. Do ponto de vista de composição, [teve] a queda menor do PIB agro, e vieram outras novidades positivas. A indústria, puxada pela extrativa, mas, no geral, indo bem. E, da ótica da demanda, o consumo das famílias em um ritmo bom, o que aponta, na nossa concepção, para o sucesso já inicial das medidas e dos programas que foram implementados ao longo do primeiro semestre. Tem o aumento do salário mínimo, a questão da tabela do Imposto de Renda, a recomposição de vários programas sociais. O mercado de crédito está começando um ciclo de recuperação. Então, mais do que só o número, esse conjunto ampliado de indicadores macroeconômicos nos dá uma expectativa positiva para o restante do ano e para o próximo ano. Mas há perspectiva de desaceleração do ritmo da atividade no 3º trimestre. Qual é a projeção?

Não fechamos a nova grade de parâmetros, devemos fechar na quarta-feira. Mas, sim, existe uma visão de que o 3º trimestre tende a ser um pouco mais fraco do que o 2º trimestre. Nós vamos ver nos últimos dois trimestres deste ano, mas em particular no terceiro, um momento em que a política monetária restritiva vai demonstrar os seus maiores efeitos acumulados ao longo do tempo. Então, por mais que haja impulsos positivos em um conjunto de indicadores, os efeitos da política monetária devem desacelerar a taxa de crescimento no terceiro trimestre. Nós não temos uma expectativa de queda da atividade, nem na margem. É impossível essa queda? Não, impossível nada é, mas nós não achamos que vá haver uma queda ou seja um PIB negativo na margem. E no quarto trimestre? Há uma tendência de recuperação. Isso porque os efeitos das políticas públicas levam tempo. Então, é bastante razoável acreditar que, por exemplo, o Programa Desenrola vai ter um impacto maior no último trimestre do que no terceiro. As informações que nós temos de rodadas de negociação salarial têm vindo melhores do que antes. O fato da inflação estar em uma trajetória controlada ajuda. Já há sinais de recuperação no mercado de crédito bancário. Temos a renda se recuperando, a massa salarial tem crescido bem. No quarto trimestre, a política monetária ainda estará no campo contracionista, mas esse conjunto de fatores pode sobrepujá-lo e 'reacelerar' a economia.

Já que não há perspectiva de PIB negativo, podemos considerar que a nova estimativa de PIB da SPE irá superar a herança estatística de 3,1%? Isso é uma possibilidade. Vamos ter de rodar os modelos, mas certamente é algo entre 3% e 3,5%. Tem havido uma subestimação recorrente do potencial de crescimento do Brasil, não é um fenômeno apenas deste ano, mas é curioso. Antes da crise da covid-19, havia uma superestimação da expectativa de crescimento. E, após a covid, há uma subestimação do crescimento. Tem muitos fatores que podem explicar isso, inclusive comportamentais, problemas de sazonalidade. Mas uma coisa que me parece clara é que, talvez, nesse período entre 2017 e 2019, tenha se observado uma superestimação dos impactos da estratégia de política econômica, que era de contração fiscal e redução da taxa de juros. Esperava-se que essa combinação, naquele momento, pudesse gerar um crescimento mais forte. Durante pelo menos os poucos anos em que isso ocorreu, não se verificou esses fatores. E, a partir de 2020, há uma subestimação do impacto da política fiscal. Eu acredito que nós temos pela frente um cenário que tende a um maior equilíbrio, o que pode projetar um crescimento em um patamar um pouco mais alto e mais consistente, menos volátil do que a gente tem visto. Por que maior equilíbrio?