Governo envia regras para renovação das concessões de distribuidoras para análise do TCU

O Ministério de Minas e Energia (MME) enviou para a análise do Tribunal de Contas da União (TCU) as diretrizes a serem observadas na condução do processo de renovação das concessões de distribuição de energia elétrica com vencimentos entre 2025 e 2031, que representam 60% do mercado. Na nota técnica, à qual o Estadão/Broadcast teve acesso, o governo sinaliza ter acatado pleito de parte do setor ao ter recuado da possibilidade de usar eventuais excedentes financeiros das empresas para bancar "contrapartidas sociais", que serão exigidas nos novos contratos.

Inicialmente, a possibilidade estava prevista na proposta apresentada em junho pela pasta com as diretrizes para renovação de concessões, que foi submetida à consulta pública. O ponto, contudo, foi fortemente questionado pelo segmento nos últimos meses, sob argumento de que não há recursos excedentes a serem utilizados.

O diagnóstico da pasta, após análise das contribuições, inclusive do Ministério da Fazenda, é que "a captura de excedente econômico ou, dito de outra forma, de valor econômico decorrente da prorrogação, se tratou de uma medida de difícil comprovação de sua existência e de ainda mais difícil mensuração", afirmou o MME. Depois da análise da Corte de Contas, o governo deve editar um decreto com as regras, que serão consideradas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na confecção dos novos contratos.