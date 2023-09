Produção industrial da China sobe 4,5% em agosto; vendas no varejo avançam 4,6%

A produção industrial da China cresceu 4,5% em agosto, ante igual mês de 2022, informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). O resultado representa uma aceleração em relação a julho, quando houve expansão de 3,7%, e superou a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam crescimento de 4,1%.

Já as vendas no varejo chinês avançaram 4,6% em agosto, na comparação anual, superando a previsão dos analistas, de alta de 3,5%. Em julho, o crescimento foi de 2,5%, também na comparação com o mesmo mês de 2022.

Ainda de acordo com o NBS, os investimentos em ativo fixo subiram 3,2% no acumulado do ano entre janeiro e agosto, em comparação com o mesmo intervalo de 2022. Os economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 3,3%.