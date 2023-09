Política fiscal deve complementar esforços de restrição monetária do BCE, diz comissário da UE

O comissário da União Europeia para Economia, Paolo Gentiloni, defendeu nesta sexta-feira, 15, que a política fiscal na região deve atuar como um "complemento" aos esforços de restrição do Banco Central Europeu (BCE), com objetivo de conter a inflação. "Isso não significa cortar investimentos, mas significa, sim, em particular, eliminar gradualmente medidas de apoio para energia ainda restantes", afirmou, em coletiva de imprensa no âmbito de encontros do Eurogrupo e do Ecofin, que reúne os ministros das Finanças do bloco.

Gentiloni também argumentou que os países devem trabalhar para fechar um acordo por reformas fiscais até o final deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, a garantia de um crescimento econômico sustentável e estável depende uma estrutura de política fiscal comum. "Por isso, é essencial que alcancemos um bom acordo até o fim do ano", disse.