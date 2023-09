Isaac Sidney: Febraban segue debatendo com BC, governo e setor questão do rotativo

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse que a entidade continua debatendo com o Banco Central, o governo federal e outros agentes do setor de cartões, possíveis saídas para reduzir os juros do crédito rotativo. Ele voltou a criticar a possível imposição de um teto para os juros da modalidade, e também voltou a relacionar os altos juros do rotativo ao parcelamento sem juros de compras no cartão.

"Nós estamos debatendo com o Banco Central, o governo e com outros elos da cadeia. Há uma discussão sobre os juros do rotativo de um lado, e sobre também as compras na modalidade parcelada sem juros de outro", disse ele, em entrevista com o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) a um canal online da Febraban.

Segundo Sidney, os bancos têm disposição em debater para buscar uma solução para os juros da modalidade, que superam os 400% ao ano. Entretanto, ele voltou a criticar a imposição de um teto de juros, possibilidade que surgiu com a aprovação do projeto de lei que cria o programa Desenrola, de renegociação de dívidas.