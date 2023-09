FecomercioSP: Divisão que mais empregou em julho foi o varejo, com 8 mil vagas formais

Com abertura de 8 mil vagas de trabalho formais, o varejo foi a divisão do comércio paulista que mais empregou no Estado de São Paulo no mês de julho, levando em conta o saldo entre admissões e desligamentos no período. É o que mostra dados elaborados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nas tabelas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O mesmo varejo, porém, ainda registra desempenho negativo no acumulado do ano, com 4,3 mil postos de trabalho fechados em comparação aos abertos.

"Na verdade, nesse recorte temporal, o destaque positivo ficou por conta dos atacadistas, que já geraram 10,8 mil empregos no ano", afirmam os técnicos da FecomercioSP.