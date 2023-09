Exportações do agronegócio batem recorde em agosto, com receita de US$ 15,63 bilhões

Vendas do segmento para o Exterior corresponderam a 50,4% do comercializado pelo Brasil no mês

As exportações brasileiras de produtos agropecuários bateram recorde em agosto, gerando receita de US$ 15,63 bilhões, o maior valor registrado para o mês, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A receita com embarques foi 6,6% superior na comparação com igual mês do ano passado. As exportações do agro corresponderam a 50,4% do comercializado pelo Brasil no mês, segundo a pasta.

De acordo com análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do ministério, o desempenho de agosto deve-se ao aumento do volume exportado, em virtude da safra recorde de grãos colhida em 2022/23, e da redução dos preços internacionais dos alimentos.

Segundo a secretaria, milho, soja em grão, farelo de soja, açúcar e carne de frango in natura foram destaque nas exportações em agosto.