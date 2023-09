Em NY, Haddad apresentará plano ecológico a investidores, acadêmicos e entidades, diz Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai usar a viagem a Nova York na próxima semana para "vender" o plano de transformação ecológica do Brasil a investidores, acadêmicos e organizações internacionais ligadas ao meio ambiente. Além de compromissos financeiros e ambientais, o ministro também acompanhará parte da agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estará na cidade para participar da 78ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

Na avaliação do Ministério da Fazenda, essa é uma "viagem especial" de Haddad, com presença em uma das capitais financeiras do mundo justamente na Climate Week, evento que se tornou indispensável para todos os agentes econômicos. O objetivo é reposicionar o Brasil diante da economia global, com ênfase no compromisso ambiental que é uma das marcas do governo Lula.

Haddad viaja na noite de sábado para os Estados Unidos, e o primeiro compromisso em solo norte-americano será o jantar da Fiesp no domingo à noite com a presença de Lula.

A agenda específica da Fazenda começa na segunda-feira, 18, com palestra sobre o plano de transformação ecológica do Brasil em evento da Fiesp e CNI na Bolsa de Valores de Nova York. Haddad reeditará a dobradinha com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já feita em Davos, Suíça, no começo do ano.