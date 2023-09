CEO milionário se desculpa por ter dito que mais desemprego ajudaria a controlar funcionário

O milionário australiano Tim Gurner, fundador e CEO do Gurner Group, que atua no setor imobiliário, lamentou os comentários que fez nesta semana sugerindo que o desemprego deveria aumentar para que os funcionários tenham menos "arrogância" e lembrem "que eles trabalham para o empregador e não o contrário".

O pedido de desculpas ocorre após grande repercussão negativa do caso e respostas de repúdio de autoridades. O vídeo com as falas de Gurner, postado pelo Australian Financial Review, já tem 25,4 milhões de visualizações no X, antigo Twitter (assista aqui ).

"Na cúpula imobiliária da Australian Financial Review (AFR) nesta semana eu fiz alguns comentários sobre desemprego e produtividade na Austrália que eu lamento profundamente e que estavam errados", escreveu o CEO, em postagem no LinkedIn na quinta-feira, 14. Ele afirmou que os comentários que fez "foram profundamente insensíveis" com funcionários e famílias afetados por pressões do custo de vida e perdas de emprego.