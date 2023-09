Setor de serviços do Ceará foi o que mais cresceu no Nordeste em julho

O volume de serviços no Ceará teve uma alta de 3,3% na passagem de junho para julho de 2023. O resultado colocou o Estado com o maior crescimento do Nordeste no período, ficando também acima da média nacional, que foi de 0,5%.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 14, na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No balanço dos últimos 12 meses, a alta foi de 3,5%, enquanto no acumulado do ano, subiu 3,2%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maior ascensão, no entanto, foi na comparação com julho do ano passado, quando o crescimento foi de 7,2%. A alta foi puxada pelos serviços de comunicação e informação, com um aumento de 18,9%.