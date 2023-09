Safra agrícola alcançou em 2022 valor de produção recorde de R$ 830,1 bilhões, diz IBGE

"O ano foi marcado pela ocorrência de uma estiagem prolongada que teve início ainda em novembro de 2021, durante o desenvolvimento das culturas em algumas unidades da federação produtoras, principalmente nos Estados da Região Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e que foi responsável pelo declínio da produção de algumas culturas, como soja, arroz e a primeira safra de milho, que tiveram suas produtividades severamente afetadas pelas adversidades climáticas", lembrou o instituto. "Contudo, as principais culturas temporárias com predomínio de cultivo na segunda safra, mais notadamente o milho, apresentaram boa recuperação, após problemas climáticos enfrentados no ano anterior, que afetaram a produtividade em diversas Unidades da federação", ponderou.

Os demais destaques no ranking de valor de produção em 2022 foram trigo em grão (R$ 15,697 bilhões, alta de 42,6% ante 2021), arroz em casca (R$ 15,530 bilhões, queda de 18,9% ante 2021), mandioca (R$ 15,298 bilhões, alta de 19,9%), laranja (R$ 14,367 bilhões, alta de 14,6%) e feijão em grão (R$ 12,374 bilhões, alta de 2,7%).

"Mesmo com registro de adversidades climáticas que afetaram a produtividade na região Centro-Sul do País, houve em 2022 a maior safra de grãos registrada na série histórica do IBGE. Mais uma vez foi possível observar a ampliação das áreas plantadas de soja e milho, as duas principais culturas nacionais, impulsionadas pelos bons resultados alcançados nas últimas safras, aliados aos preços das principais commodities, que se mantiveram em patamares elevados. A cultura da soja, responsável por quase metade do volume de grãos produzidos no País, apresentou queda no rendimento médio nacional, principalmente por causa dos efeitos da estiagem sobre as lavouras em importantes Estados produtores. Contudo, nesse ano a produtividade dos grãos na segunda safra nacional, principalmente do milho, que foi severamente castigado no ano anterior, compensou em grande parte as perdas registradas na soja", explicou o IBGE.

Mato Grosso concentrou o maior valor de produção em 2022, com R$ 174,8 bilhões, alta de 15,2% ante 2021, seguido por São Paulo (R$ 103,0 bilhões e aumento de 22,5%) e Minas Gerais (R$ 87,3 bilhões e elevação de 28,1%).