Produção agrícola no Ceará cresceu 25,2% em 2022

Em relação à área plantada do Estado foram totalizados 1,4 milhão de hectares, 2,3% superior a 2021. Entre os grãos, o milho teve uma recuperação de 30% (totalizando 538,5 mil toneladas), e o feijão uma queda de 8,1% (102 mil toneladas), sendo o segundo ano seguido de baixa no produto.

O valor de produção das principais culturas agrícolas do Ceará atingiu o montante nominal de R$ 5,2 bilhões em 2022. O resultado representa um crescimento de 25,4% em relação ao ano anterior.

Outro destaque foi o crescimento de 70,9% na produção de soja, que alcançou 7,7 mil toneladas.

Em valores, o milho, tomate, banana, maracujá e feijão foram os cinco primeiros produtos no ranking estadual de valor de produção. Quase todos registraram aumento, com exceção do último, que apresentou declínio de 11,6% entre 2021 e 2022.

Já em termos de quantidade produzida, os principais do Ceará são mandioca, coco-da-baía, milho, cana-de-açúcar e banana. Desses, apenas a cana-de-açúcar apresentou decréscimo de 9,1% em relação ao ano anterior.

Além desses, a castanha de caju também foi outro produto com aumento na produção, tendo a maior quantidade produzida dos últimos dez anos: 95,7 mil toneladas.

