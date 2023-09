Diretor do Orçamento do Congresso dos EUA vê inflação como maior incerteza econômica

As perspectivas para a inflação representam a maior incerteza para a economia dos Estados Unidos, disse o diretor de análise macroeconômica do Escritório do Orçamento do Congresso americano (CBO, na sigla em inglês), Richard DeKaser, em apresentação, nesta quinta-feira, aos conselheiros econômicos e financeiros da União Europeia. Na visão do economista, a inflação deve retornar gradualmente aos patamares pré-pandemia e o controle das pressões inflacionárias permitirá a redução da taxa de juros.

Nas projeções do CBO, a taxa de inflação medida pelo índice de gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) deve apresentar uma variação de 3,3% no quarto trimestre de 2023, no comparativo com os mesmos três meses de 2022. E deve desacelerar para 2,6% no quarto trimestre de 2024 e para 2,2% nos últimos três meses de 2025.

DeKaser disse que a expansão da economia americana será sustentável, ainda que o ritmo fique mais brando no curto prazo. O desemprego deve subir ligeiramente. O Comitê do Orçamento do Congresso dos EUA projeta que o crescimento da produção se manterá positivo, mas muito lento para prevenir que o desemprego aumente.