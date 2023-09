Produção industrial do Reino Unido cai 0,7% em julho ante junho

A produção industrial do Reino Unido caiu 0,7% em julho ante junho, segundo dados publicados pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado veio um pouco pior do que o esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,6%.

Na comparação anual, a produção industrial britânica teve alta de 0,4% em julho. A projeção da FactSet era de queda de 0,2%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A produção manufatureira do Reino Unido cresceu 0,8% em julho ante junho e teve alta de 0,3% na comparação anual.