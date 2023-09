Fundação Dom Cabral: principais destinos de 1ª internacionalização estão nas Américas

Segundo a pesquisa "Trajetórias de Internacionalização das Empresas Brasileiras" realizada pela Fundação Dom Cabral (FDC), os principais destinos nos primeiros passos dados para uma empresa se internacionalizar estão no continente americano. O foco neste processo são os Estados Unidos, Argentina e Paraguai. O principal destino fora das Américas para início da internacionalização é Portugal, muito em função dos laços históricos e similaridades culturais com o Brasil.

Ainda, de acordo com o levantamento, a modalidade de início da internacionalização, com 75,4%, é a exportação direta ou via representante comercial ou distribuidor no país em que a empresa pretende atuar. Subsidiárias comercial e produtiva aparecem com 6,4% e 7%, respectivamente, seguida por parceria estratégica sem investimento direto no exterior, com 4,8%.

Franquia aparece com 2,7%; acesso a mercados de capital, com 0,55%; presença virtual 1,65%; equipes de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em trabalho remoto no exterior com 1,6% e licenciamento de produtos com 0,0%.