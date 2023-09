BCE indica Claudia Buch para presidência do Conselho Supervisor

O Banco Central Europeu (BCE) informa em comunicado que Claudia Buch foi apontada para ser a presidente do Conselho de Supervisão da instituição. O Parlamento Europeu terá de aprovar o nome, para um mandato de cinco anos.

Atualmente, Buch é vice-presidente do BC da Alemanha (Bundesbank). A nota desta quarta-feira, 13, lembra que houve audiências informais com dois candidatos, diante de um comitê do Parlamento Europeu, e também recorda que uma votação secreta no conselho do BCE apontou maioria favorável à escolhida.

Buch terá agora convite para falar em audiência do Comitê de Economia do Parlamento Europeu. Caso seja confirmada pelos congressistas e pelo conselho da União Europeia, ela sucederá Andrea Enria no posto a partir de 1º de janeiro de 2024, informa o texto.