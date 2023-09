Para IBGE, fim da incorporação do bônus de Itaipu foi o que mais influenciou IPCA de agosto

A alta de 4,59% na energia elétrica foi responsável por aproximadamente 80% da inflação registrada em agosto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O item contribuiu com 0,18 ponto porcentual para a taxa de 0,23% do IPCA do último mês.

"O que mais influenciou IPCA de agosto foi o fim da incorporação do bônus de Itaipu", afirmou André Almeida, analista do IBGE.

Houve pressão em agosto também dos aumentos na gasolina (contribuição de 0,06 ponto porcentual para o IPCA), automóvel novo (0,05 p.p.), emplacamento e licença (0,04 p.p.) e plano de saúde (0,03 p.p.). A gasolina, assim como o diesel, subiu na esteira dos reajustes da Petrobras nas refinarias, em 16 de agosto.