Mulheres são maioria dos que nem estudam e nem trabalham no Brasil

Sem o recorte de gênero, a porcentagem nos países da OCDE fica em 14,7%, enquanto no Brasil o índice correspondente é de 24,4%.

Em relação aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ( OCDE ), o cenário se inverte, já que as taxas médias para essa parcela são de 14% para mulheres e 15% para homens.

O Brasil ainda possui alta taxa de jovens, entre 18 e 24 anos, que não estudam e nem trabalham, os chamados nem-nem . No entanto, o percentual é ainda mais elevado entre as mulheres. Isso porque 30% delas são nem-nem enquanto 18,8% dos homens se enquadram nesse cenário.

Os dados são do relatório "Education at a Glance 2023", lançado nesta terça-feira, 12, que reúne dados da educação dos países-membros da OCDE e de países parceiros, como o Brasil.

Neste ano, o foco é a educação profissional, considerando, de acordo com o estudo, o “mínimo necessário para uma participação bem-sucedida no mercado de trabalho.”

“A redução das taxas de nem-nem entre os jovens adultos é um desafio particularmente importante em todos os países, porque aqueles que se tornam nem-nem enfrentam piores resultados no mercado de trabalho mais tarde na vida do que os seus pares que permaneceram no ensino ou formação nesta idade”, diz o relatório.

Curso profissional

No Brasil, 11% daqueles com idade entre 15 e 24 anos, fazem cursos profissionalizantes. Um número bem inferior à média dos países da OCDE, que varia de 35% entre os estudantes de 15 a 19 anos a 65% entre aqueles com 20 a 24 anos.

A educação profissional e tecnológica é uma modalidade prevista, aqui no País, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com o objetivo de preparar para o exercício das profissões e para a inserção no mercado de trabalho.