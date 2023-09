Mentor da OneCoin é condenado a 20 anos de prisão por esquema de fraude com criptomoeda

O fundador da OneCoin, Karl Greenwood, foi condenado a 20 anos de prisão por sua orquestração do enorme esquema de fraude que levou milhões de vítimas a investirem mais de US$ 4 bilhões em todo o mundo na criptomoeda fraudulenta. A OneCoin iniciou suas operações em 2014 e estava sediada em Sófia, Bulgária. O grupo comercializou e vendeu uma criptomoeda fraudulenta com o mesmo nome por meio de uma rede global de marketing.

Conhecida como a rainha da criptomoeda, Ruja Ignatova, cofundadora da OneCoin, segue foragida e foi adicionada à lista dos dez mais procurados do Federal Bureau of Investigation (FBI) em junho de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O anúncio da condenação foi feito pelo procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, segundo comunicado publicado no website do escritório da procuradoria.