Gasto com Transportes sobe 0,34% no IPCA de agosto ante alta de 1,50% em julho

Os gastos com Transportes passaram de um aumento de 1,50% em julho para uma elevação de 0,34% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,07 ponto porcentual para a taxa geral de 0,23% registrada pelo IPCA de agosto.

O automóvel novo aumentou 1,71%.

Os combustíveis subiram 0,87%, com destaque para a gasolina, que teve uma alta de 1,24%.