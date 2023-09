EUA/DoE: preço do Brent vai subir a US$ 93 e consumo de combustível deve cair no 4º trimestre

O preço do barril do petróleo Brent vai subir para US$ 93,00 no quarto trimestre, afirma o Departamento de Energia dos EUA em relatório com suas perspectivas energéticas de curto prazo (STEO, na sigla em inglês). No relatório anterior, de agosto, a expectativa era que o preço do barril ficasse em US$ 86,00 no mesmo período.

A análise prevê também que o consumo médio de combustível líquido nos EUA, composto principalmente por petróleo e derivados, deve cair 300 mil barris por dia (bpd) em relação à previsão de agosto, e ficar em 20,1 milhões de barris por dia em 2023. Para 2024, a expectativa do DoE é que esse número suba a 20,3 milhões, a previsão anterior era de 20,7 milhões de bpd.

A expectativa da produção global de petróleo é 0,3% menor para o quarto trimestre do que a projeção do mês anterior, ficando em 101,52 milhões de bpd. Segundo o DoE, a queda na previsão de estoques globais de petróleo se deve à manutenção do corte voluntário na produção pela Arábia Saudita. "Um declínio nos estoques globais de petróleo nos próximos meses apoia o preço do Brent no quarto trimestre", afirma, em relatório.