Câmara vai cobrar ANTT por medidas 'pró-usuários' no marco do transporte de passageiros

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados (CVT) aprovou nesta terça-feira, 12, após audiência pública, um documento a ser enviado à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em que cobra melhorias e flexibilizações às propostas do novo marco regulatório para o transporte rodoviário interestadual de passageiros. O marco está em discussão na ANTT.

O deputado federal Maurício Marcon (Podemos-RS), que liderou a audiência, defende uma abertura mais ampla que a desenhada atualmente pela ANTT. A proposta em análise limita a entrada de novas empresas, com travas de tempo e critérios técnicos que, segundo a agência, buscam garantir a qualidade dos serviços prestados.

"Eu acredito que a concorrência é sempre o melhor caminho. Todas as empresas que estão aqui, mesmo as de fora, geram renda no País", afirma Marcon. Para o deputado, há um claro favorecimento às grandes viações, que hoje controlam a maior parte do mercado. "Fica muito claro que há uma proteção do mercado e a ANTT não deve ter esse papel: ela deve proteger as pessoas - não o mercado, não as empresas", cobra.