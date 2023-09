5 dicas para conseguir crédito para o seu negócio

A busca por financiamento pode ser um desafio significativo para pequenas e médias empresas (PMEs), mas, com as orientações certas, esse processo pode se tornar mais prático e acessível. Segundo David Mourão, CEO e cofundador do banco Linker, destinado para MEI (microempreendedor individual) e pequenas e médias empresas, conseguir crédito é um dos processos mais burocráticos e demorados para empreendedores; inclusive, a simples simulação de crédito corporativo pode ser uma barreira.

De acordo com o profissional, a recente queda de 0,5% da Taxa Selic abre margem para novos empreendedores buscarem capital. “A queda da taxa de juros, além de possibilitar o investimento e crescimento das empresas, também aumenta o número de novos empreendedores que resolvem iniciar um novo negócio, já que passam a ter acesso menos custoso ao capital”, comenta David Mourão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pensando nessas dificuldades enfrentadas pelas PMEs, o especialista compartilha 5 dicas essenciais para empreendedores que estão procurando obter crédito. Confira!