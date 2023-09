Índice de preços Ceagesp fecha agosto em alta de 0,32%, abaixo do registrado em julho

O índice de preços Ceagesp encerrou o mês de agosto com alta de 0,32%, ante aumento de 0,88% no mês anterior. "Com este resultado, o índice encerra o período com um acumulado de 1,72% no ano e 11,74% em 12 meses", informou a empresa em nota.

O destaque do período foi o setor de Diversos - o único a apresentar deflação nos últimos 12 meses - que recuou 7,01%. As principais reduções ocorreram nos preços de batata Asterix (-14,31%) e na lavada (-13,41%). As principais altas no setor ocorreram nos preços do alho nacional (+1,68%) e dos ovos de codorna (+0,14%). "Com o resultado obtido no período, o setor de Diversos encerrou o mês com um acumulado de -21,64% no ano e de -8,18% em 12 meses", disse a Ceagesp.

O setor de frutas subiu 2,96%, puxado por limão taiti (+74,47%) e abacate Breda (+38,24%). As principais reduções ocorreram nos preços de mamão Havaí (-46,31%) e ameixa espanhola importada (-24,81%). "O setor de Frutas encerrou o mês com um acumulado de 5,59% no ano e de 15,28% em 12 meses. As entressafras do limão taiti, do maracujá azedo e da goiaba vermelha têm contribuído para a valorização desses produtos no mercado atacadista. A passagem do ciclone extratropical pelas regiões produtoras trouxe estragos e perdas na produção da banana nanica, causando a valorização do produto."