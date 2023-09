Governo anuncia mesa de diálogo sobre energias renováveis

Entre as atribuições do grupo está a busca de solução para conflitos e impactos nas áreas de atuação dos empreendimentos que geram energia renovável

O Governo Federal publicou nesta segunda-feira, 11, uma portaria que institui uma mesa de diálogo sobre "Energia Renovável: direitos e impacto". A medida tem o objetivo de criar espaços para outros setores da sociedade discutirem empreendimentos de energia renovável.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as fontes de energia renovável respondem por 83,79% da matriz elétrica brasileira em operação, com capacidade instalada de pouco mais de 197 GW (gigawatts).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, estão em construção de empreendimentos que garantirão a expansão de 18 GW nessa capacidade, sendo em sua maioria, 68,78%, plantas para geração de energia renovável, principalmente solar, 35,81% e eólica, 30,79%.