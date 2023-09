Estimativa para a Selic no fim de 2023 segue em 11,75% no Focus do BC

Considerando apenas as 57 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 permaneceu em 11,75%. Para o fim de 2024, variou de 9,25% para 9,00%, com 56 atualizações na última semana.

A expectativa para taxa Selic no fim de 2023 foi mantida no Boletim Focus desta semana divulgada nesta segunda-feira, 11, pelo Banco Central, seguindo a sinalização do Comitê de Política Monetária (Copom) de que pretende repetir o passo de corte de juro em 0,50 ponto porcentual nas próximas reuniões do colegiado. A mediana para a Selic no encerramento deste ano ficou em 11,75%.

Em agosto, o Copom optou por iniciar o ciclo de afrouxamento monetário com uma queda de 0,50pp dos juros básicos, o que surpreendeu parte do mercado, que apostava majoritariamente em uma queda mais "parcimoniosa", de 0,25pp.

Recentemente, os membros do Copom têm repetido que a "barra" é alta para acelerar o ritmo de cortes. Além disso, em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, destacou o papel do tamanho do ciclo de juros para garantir a convergência da meta de inflação. "O Orçamento vai ser o que for necessário para atingir o centro da meta."

O Boletim Focus ainda mostrou que a projeção para a Selic no fim de 2025 e de 2026 continuou em 8,50%, mesma mediana de quatro semanas atrás.