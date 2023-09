Cúpula do BB se reúne com investidores e busca liderar agenda sustentável em NY

Nas palavras da presidente do banco, o BB quer atuar como um "hub" para empresários e investidores. "Vamos aproveitar que os holofotes do mundo estarão voltados para a ONU para gerar esses negócios e potencializar ainda mais a sustentabilidade de forma global", diz.

"O BB vai a Nova York como ator relevante em investimentos sustentáveis. Mas, mais que isso, pretendemos fomentar negócios ao prospectar novos investidores e novas fontes de financiamento, além de promover a disseminação da agenda de sustentabilidade junto à comunidade internacional", diz a presidente do BB, Tarciana Medeiros, primeira mulher a comandar a instituição, em nota ao Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Às vésperas da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e da semana do clima em Nova York, a alta liderança do Banco do Brasil desembarca na Big Apple para uma agenda intensa que vai de reuniões com investidores e órgãos multilaterais a ações na Times Square e no Central Park. O objetivo é atrair recursos para investimentos sustentáveis e, de quebra, estreitar o relacionamento da atual gestão com Wall Street, maior mercado financeiro do mundo, e os clientes brasileiros que residem nos Estados Unidos.

Para tanto, Medeiros vem acompanhada de vice-presidentes do banco, incluindo Francisco Lassalvia, líder de Negócios de Atacado, Geovanne Tobias, que toca a área de Gestão Financeira e Relações com Investidores, e José Ricardo Sasseron, responsável por assuntos relacionados a Governo e Sustentabilidade Empresarial, fora o suporte local, de executivos do BB Americas, unidade do grupo nos EUA, e da gestora de recursos do banco, líder no Brasil com R$ 1,4 trilhão em ativos sob gestão.

A primeira agenda do BB em NY será em evento promovido pelo Pacto Global da ONU, o SDGs in Brazil, que ocorre nos dias 14 e 15 de setembro e reunirá empresários brasileiros como Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, além de personalidades e líderes da sociedade brasileira e global.

Destaque para nomes como o da futurista norte-americana Amy Webb, fundadora e CEO do Future Today Institute, e do consultor britânico John Elkington, tido como o precursor da sustentabilidade ambiental e social.

Segundo a presidente do BB, o objetivo é mostrar os feitos do banco na agenda ASG, ou seja, com foco no meio ambiente, sustentabilidade e de governança, e como a instituição vai catapultar esses temas à frente.

Em paralelo, a alta liderança do banco público terá uma "agenda intensa" com investidores estrangeiros, mas também com representantes de organizações multilaterais, reforçando a relação com esses agentes.

O BB espera negociar mais de R$ 23 bilhões em crédito para a economia verde até o fim do primeiro semestre de 2024, em parceria com bancos de desenvolvimento globais, no intuito de viabilizar projetos de descarbonização, financiamento climático, energias renováveis e eficiência energética, e recuperação ambiental.