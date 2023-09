Comissário da UE diz que é cedo demais para dizer que zona do euro está em estagflação

Comissário da União Europeia (UE) para Economia, Paolo Gentiloni disse nesta segunda-feira, 11, achar cedo demais para dizer que a zona do euro está em 'estagflação' - termo que descreve um quadro de alta inflação combinada com estagnação do crescimento econômico. O comentário foi feito em entrevista à Bloomberg, após a divulgação das projeções econômicas da Comissão Europeia.

Gentiloni observou que, de fato, é um momento de desaceleração do crescimento, mas notou que o bloco projeta uma recuperação no ano que vem. "É por isso que eu não chamaria abruptamente de estagflação", comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele destacou ainda que estava claro que uma recessão foi evitada, "algo que não era óbvio apenas 9 meses atrás".