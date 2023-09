ANP: preço médio do diesel S-10 nos postos sobe a R$ 6,18 por litro entre 3 e 9 de setembro

O preço médio do diesel S-10 nos postos de abastecimento do País teve nova alta de 0,8%, saltando para R$ 6,18 por litro entre os dias 3 e 9 de setembro. Foi a sexta semana seguida de aumento no preço médio do diesel S-10 para os consumidores. Nos sete dias anteriores, o produto custou, na média nacional, R$ 6,13 ao consumidor final. As informações são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP).

Desta vez, pesou no preço a volta de parte dos impostos federais PIS/Cofins. A alíquota, que estava zerada desde meados de 2022, passou a R$ 0,11 por litro em 5 de setembro. Em outubro, o governo subirá essa parcela para R$ 0,13. Há também retomada da cobrança sobre o biodiesel, que representa 12% da mistura vendida nos postos. Tudo isso tende a ser repassado ao consumidor final pelos varejistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas semanas anteriores, a alta de preços do diesel S-10 foi animada pelo reajuste de 25,8% ou R$ 0,78 por litro aplicado pela Petrobras nas refinarias em 15 de agosto, o que foi gradualmente absorvido pelo varejo.