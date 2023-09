6 dicas para se tornar um tatuador de sucesso

Quebrando barreiras e tabus, o mercado de tatuagem tem crescido exponencialmente nos últimos anos, e o costume praticado há milênios transformou-se ao longo de todo esse tempo, sendo cada vez mais raro encontrar alguém que não tenha pelo menos um desenho no corpo, por menor que seja.

O segmento que se mostrou muito lucrativo ganhou um novo olhar por parte dos empreendedores. De acordo com uma pesquisa divulgada pela IBIS World, a indústria global de tatuagem cresceu 23,2% em 2021, momento em que todos os setores estavam em queda no Brasil.

Os números são confirmados pelo tatuador adepto ao minirrealismo e sócio do Unna Studio, Renato Ostrowski. “Realizamos em média 700 tatuagens por ano e, desde a criação do estúdio em 2019, já aumentamos nosso faturamento em mais de 100%. Notamos uma mudança no perfil dos nossos clientes que querem cada vez mais um desenho exclusivo, pensado com carinho e cheio de referências e significados”, explica.