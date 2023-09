Pedidos do AliExpress não terão mais taxa de importação de 60%; entenda

Marketplace chinês aderiu a plano do governo e agora encomendas que fiquem no limite de US$ 50 não serão mais taxados com imposto de importação

O marketplace chinês AliExpress aderiu ao programa do governo que reduz a taxação de encomendas de até US$ 50 . Assim, os usuários não precisarão mais pagar o imposto de importação com alíquota de 60%, que passou a ser cobrado de todas as compras desde agosto.

De acordo com o programa, as compras dentro do limite estipulado terão apenas a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor final da encomenda.

As empresas que aderirem ao programa se comprometem a informar na própria plataforma, no processo de escolha dos produtos e na hora de fechar a compra o valor dos impostos e a informação de que compras abaixo de US$ 50 não terão a taxação de importação.

Segundo a Receita, a medida deve contribuir inclusive para a redução do tempo de espera pelas mercadorias, tornando a entrega mais rápida.

O programa ainda prevê que, caso o consumidor observe que as compras superaram o limite de US$ 50, ele pode desistir da compra e devolver o produto ou pagar o imposto de importação por meio do site dos Correios.

