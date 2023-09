G20: em segundo discurso do dia, Lula enfatiza desigualdade e combate à fome

A fala ocorreu durante a segunda sessão do evento realizado em Nova Délhi, com o título "Uma família". Está prevista mais um discurso do chefe do Executivo amanhã

Em seu segundo discurso do dia durante a cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a desigualdade e a necessidade de combate à fome, como já era aguardado. "Lançaremos, em nossa presidência do G20, uma Aliança Global contra a Fome", adiantou.

A fala ocorreu durante a segunda sessão do evento realizado em Nova Délhi, com o título "Uma família". Está prevista mais um discurso do chefe do Executivo amanhã, na cerimônia de encerramento do evento, quando receberá a transmissão da presidência rotativa do G20 da Índia de forma simbólica.

Extrapolando as ações internas para o G20, Lula disse que "é preciso colocar os pobres no orçamento público e fazer os mais ricos pagarem impostos proporcionais aos seus patrimônios". O chefe do Executivo citou que a renda dos mais ricos passou de 18 vezes para 38 vezes a dos mais pobres em dois séculos.