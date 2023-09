Vendas de carros na China aumentam em agosto, após medidas de apoio entrarem em vigor

As vendas de veículos na China aumentaram em agosto, ao passo que medidas de Pequim para aumentar o consumo de automóveis entraram em vigor e a procura de transportes aumentou durante as férias de verão do Hemisfério Norte.

As vendas no varejo de automóveis de passageiros no maior mercado automotivo do mundo aumentaram 2,5%, para 1,92 milhão de veículos no mês passado, informou a Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros nesta sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vendas em agosto cresceram 8,6% em relação ao mês anterior.