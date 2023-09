Ceará tem a segunda maior cobertura do Nordeste em planos de saúde

Os dados de planos de saúde de julho de 2023 colocam o Ceará com a segunda maior taxa de cobertura do Nordeste. Levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) identificou que 29,67% da população cearense possui algum tipo de plano, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte, com cobertura de 35,16%.

O valor é resultado dos dados do número de usuários de planos de saúde no Estado, que foi de 2,55 milhões —um aumento de 5,02% em comparação ao igual período do ano passado —, na comparação com com os dados do censo 2022 do Estado, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em números absolutos de beneficiários, o Ceará é o terceiro com mais adeptos da Região, atrás de Bahia e Pernambuco.