Caixa chega a R$ 2,5 bilhões em dívidas renegociadas no Desenrola

Em nota, a Caixa destacou que aderiu ao programa como forma de incentivar a reestruturação financeira dos brasileiros endividados. "Pelo programa, os clientes podem regularizar seus contratos em atraso com desconto de até 90% à vista. Também é possível parcelar a dívida em até 120 meses, com entrada e primeira parcela para 30 dias", destacou o banco.

A Caixa renegociou R$ 2,5 bilhões em dívidas até a última quarta-feira (6) no âmbito do programa Desenrola Brasil, iniciativa do governo federal para reduzir o endividamento das famílias brasileiras. O valor está vinculado a 131,2 mil contratos, de 102,4 mil clientes.

Os números divulgados nesta sexta, 8 se referem à fase do Desenrola destinada à renegociação de dívidas bancárias sem garantia do Tesouro Nacional detidas por pessoas físicas que ganham até R$ 20 mil mensais. A regularização foi iniciada no dia 17 de julho.

Ainda está para ser lançada a última etapa do programa, que vai renegociar dívidas de até R$ 5 mil de quem ganha até dois salários mínimos ou está no Cadastro Único, com garantia do Tesouro. A expectativa é de que, até o fim deste mês, a população tenha acesso ao sistema e possa regularizar seus compromissos com bancos, varejistas, empresas de serviços públicos, por exemplo.