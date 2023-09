Braskem confirma emissão de títulos de dívida no exterior

O Conselho de Administração da Braskem aprovou a emissão de títulos de dívida no mercado de capitais pela Braskem Netherlands Finance BV. A informação consta da ata da reunião do colegiado, que não traz mais detalhes. A operação, antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), captou US$ 850 milhões, mas atraiu US$ 2,75 bilhões de demanda em livro de ordens.

Conforme o documento, as notas serão ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission.

A empresa utilizará os recursos da emissão para propósitos gerais, podendo incluir, mas não se limitando, a amortização de obrigações financeiras.