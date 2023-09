Autoridades chinesas discutem medidas para apoiar mercado de títulos chineses offshore

O Departamento de Investimento Estrangeiro, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, pela sigla em inglês) da China, discutiu a implementação de novas medidas para apoiar e aprimorar dinâmicas do mercado de títulos chineses offshore, em reunião realizada na quinta-feira, 7, com empresários.

Segundo comunicado oficial, o objetivo do órgão é oferecer suporte para empresas estrangeiras na condução de câmbio com participação das empresas em financiamento, por meio do guia "Medidas de Gestão para Revisão e Registro de Dívidas Externas de Médio e Longo Prazo das Empresas".

Em nota, o departamento afirma que estudará políticas e medidas relevantes para o mercado, além de fortalecer o suporte para as principais empresas emprestarem dívidas estrangeiras de médio e longo prazo.