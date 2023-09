Instituto Ifo prevê que PIB alemão encolherá 0,4% em 2023

O Instituto Ifo da Alemanha espera que a economia do país diminua 0,4% em 2023, confirmando as suas previsões anteriores. "A desaceleração continua e a tendência é para a ociosidade em quase todos os setores", afirma Timo Wollmershaeuser, chefe de investigação econômica do Ifo.

O ponto positivo está no consumo privado, que deverá se recuperar gradualmente no segundo semestre do ano, diz Wollmershaeuser.

Com a queda lenta das taxas de inflação, haverá um aumento do poder de compra, acrescenta.