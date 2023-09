Empresas de Israel querem Ceará como porta de entrada no Brasil e na América Latina

"Fomos muito bem recebidos e ficamos de manter uma agenda, pelo menos três empresas têm interesse em entrar no Brasil, e nós vamos ter uma sequência de agendas com eles na semana que vem", contou Carlos Matos , CEO da Trainer DG e organizador da viagem.

Em visita ao país asiático, a comitiva de empresários e componentes do Governo do Estado informou que três empresas israelenses demonstraram interesse de ter em terras cearenses um ponto de apoio para a distribuição dos itens produzidos em Israel.

A localização estratégica do Ceará, comumente destacada quando o assunto é o envio de produtos brasileiros para outras partes do mundo, é visada por investidores de Israel interessados em usar o Estado como porta de entrada nos mercados do Brasil e da América Latina.

O contato feito com os empresários aconteceu quando a comitiva esteve no Instituto de Exportação de Israel, no qual mais de 300 empresas se articulam e exportam produtos para o mundo todo.

Hoje, destaca Matos, a balança comercial de Israel favorece pouco o Brasil neste sentido, uma vez que o país exporta cerca de US$ 150 bilhões, dos quais apenas 4% vai para o Brasil.

Eficiência de consumo de água

O grupo ainda esteve com a agência de águas israelense, a Merokot. Durante a visitar, empresários do agronegócio e do governo cearense, observaram a evolução da eficiência do uso da água pelos israelenses.

"De todo o sistema de abastecimento israelense, somente 20% depende da estação chuvosa, de recursos naturais. 80% vem de reuso, água dessalinizada. A água dessalinizada é, hoje, 35% de tudo que Israel consome. E, nos próximos anos, a tendência é crescer para 50%", contou Carlos Matos.

As tecnologias aplicadas pela Merokot também baratearam o custo da água, segundo o CEO da Trainer DG. Uma nova unidade de dessalinização fez com que o litro saíssem de US$ 0,80 para US$ 0,48 com perda de apenas 10% - "enquanto Fortaleza perde mais de 40%".

Mais agenda

Pesquisa e inovação completou a agenda da comitiva, que tem 24 pessoas. Estão os empresários Bruno Girão, sócio e CEO da Alvoar, e David Girão, diretor da mesma empresa; Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec); Fábio Régis, sócio e CEO do Sítio Barreiras; Marcos Lima, CEO da Integral Mix; Francisco Baltazar, fruticultor; Raimundo César, presidente da Federação das Associações de Produtores do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi (Fapija); Airton Júnior, CEO do Grupo Distrimédia; Daniel Busgaid, CEO da DB Guindastes; José Climar Andrade, sócio e diretor do Êxito Supermercados.